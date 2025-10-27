Опоры разворотной эстакады построили на Каширском шоссе в Ленинском округе

В Ленинском округе завершили строительство опор разворотной эстакады в рамках реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе. Ранее на объекте начали возведение подземного пешеходного перехода в районе проезда № 5208.

Подрядчик выполняет третий и четвертый этапы проекта, которые должны завершить к концу 2026 года.

«Долгожданная реконструкция Каширского шоссе стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона. Этот транспортный узел годами создавал серьезные затруднения для жителей, а теперь мы поэтапно решаем проблему заторов. До конца 2026 года завершим третий и четвертый этапы работ, кардинально улучшив транспортную ситуацию», — подчеркнул Станислав Каторов.

Строители выполняют устройство ригелей и подферменников. В первом квартале 2026 года начнется монтаж стального пролетного строения и возведение дорог основного хода, боковых проездов и подземного перехода № 2. Сейчас строители занимаются устройством фундамента на переходе и приступили к инженерной подготовке территорий для возведения путепровода через дорогу А-105. В активной фазе — переустройство инженерных сетей, включая кабельные линии и дождевую канализацию.