В ведении МБУ в Подмосковье находятся 7,4 тысячи дворов, 28 тысяч километров дорог и 7,1 тысячи общественных пространств. В июле прошлого года внедрили стандарт, который регламентирует единые правила работы и цифровые инструменты контроля результата. Это сэкономило около 100 часов на каждое МБУ, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Всероссийский субботник прошел в Подмосковье 25 апреля. В этот день на уборку общественных пространств вышли около 98 тысяч человек. Это неравнодушные, жители, волонтеры, сотрудники предприятий и управляющих компаний. Они привели в порядок дворы, дороги и скверы.

«Большая работа была сделана, было сокращение, укрупнение МБУ там, где это необходимо. Территории разные, но вместе с тем, все, что касается МБУ — это наша опора порядка, чистоты, своевременного обслуживания территорий», — отметил губернатор.

Поддерживать чистоту в Подмосковье круглый год помогают работники МБУ. В прошлом году для них ввели единый стандарт, который закрепляет конкретные параметры качества уборки. Так, проезжую часть, тротуары и проезды необходимо мыть раз в три дня, остановки — ежедневно ночью. Покос газона производится раз в две недели.

Губернатор призвал обеспечить уборку по стандарту во всем Подмосковье с 1 мая.