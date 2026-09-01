Оплату ЖКУ цифровыми рублями запустили в Подмосковье

С приходом осени жители Подмосковья получили возможность оплачивать ЖКУ с помощью цифрового рубля. Об этом сообщили в Едином расчетном центре региона.

Техническую реализацию проекта обеспечил Всероссийский банк развития регионов.

Ключевым достоинством новой формы расчетов становится полная отмена комиссий, так как транзакции проходят напрямую между цифровыми кошельками на платформе Банка России без участия коммерческих организаций-посредников.

Механика платежа остается интуитивно понятной: посетителю клиентского офиса достаточно поднести смартфон к считывающему устройству менеджера. Транзакция мгновенно подтверждается в мобильном приложении обслуживающего банка, при этом от пользователя не требуется вводить реквизиты или использовать физические карты.

Воспользоваться сервисом могут клиенты любых кредитных организаций, интегрированных в государственную платформу и открывших доступ к операциям с национальной цифровой валютой прямо в своих привычных банковских приложениях.

Пилотная стадия внедрения завершилась еще прошлой осенью, когда первые успешные операции зафиксировали в расчетных центрах Химок и Красногорска. На текущем этапе идет масштабирование технологии — платежные терминалы настраивают во всех подразделениях областного расчетного центра.

В ближайшее время функционал появится и на официальном сайте центра, где активируют кнопку моментальной оплаты новым типом валюты.