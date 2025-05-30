Оплата ЖКУ без комиссии станет доступна еще в 10 округах Подмосковья в июне

Летом жители еще 10 округов Подмосковья получат возможность оплачивать коммунальные услуги без комиссии. Схема с применением системы быстрых платежей начнет действовать уже в июне.

Услугой смогут воспользоваться жители Воскресенска, Долгопрудного, Истры, Красногорска, Лобни, Лосино-Петровского, Подольска, Раменского, Сергиева Посада и Электростали.

Возможность оплаты коммунальных счетов без комиссии ранее появилась в 23 округах Подмосковья.

На обновленных платежных документах теперь можно увидеть четыре QR-кода вместо привычных двух. Два нижних остаются неизменными — они предназначены для стандартной оплаты через банковские приложения. Верхняя пара кодов — это новшество, позволяющее мгновенно перевести деньги со смартфона.

Процедура оплаты стала максимально простой: достаточно выбрать один из верхних QR-кодов (с учетом или без учета дополнительной страховки), отсканировать его через камеру или банковское приложение, после чего система автоматически перенаправит клиента на платежную страницу с уже заполненными реквизитами.

Пользователю остается лишь проверить данные, указать электронную почту для получения квитанции и подтвердить операцию.

Сроки внесения платежей остаются прежними — до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.