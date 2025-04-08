В Подмосковье продолжают активно развивать поддержку педагогов. О помощи, которую могут получить в регионе учителя, рассказал президенту России Владимиру Путину губернатор Андрей Воробьев .

В Московской области сейчас стремительно растет количество школ и преподавателей. Власти региона стимулируют педагогов, предлагая им материальную поддержку и помощь.

«Мы учителям оплачиваем тело ипотеки, остаются только проценты. Это порядка 20-26 тысяч рублей в месяц», — пояснил Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье также компенсируют преподавателям аренду жилья. Все эти меры направлены на то, чтобы педагогов в школах было достаточно.

«Плюс нам еще нужно усиление по таким дисциплинам, как математика, русский язык, химия, биология. Это востребовано, особенно во флагманских школах, где дети берут большую нагрузку на себя», — добавил губернатор.