Опиловку сухих и аварийных деревьев провели в Новых Химках

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» провели работы по удалению сухих и аварийных деревьев в микрорайоне Новые Химки. Опиловка была организована по рекомендациям специалистов-дендрологов и в ответ на обращения местных жителей.

Особое внимание уделяется старым деревьям, которые могут представлять опасность для людей, а также сухостоев, мешающих работе коммуникаций. Ежедневно специалисты вывозят около 30 кубометров древесных отходов.

«Мы работаем на высоте до 18 метров, используя специальную подъемную технику. Все работы выполняются с соблюдением мер безопасности: со страховкой аккуратно спиливаем ветки и поврежденные участки деревьев», — поделился сотрудник «Объединенного городского хозяйства» Максим Каиш.

Опиловка проводится круглый год. Собранные ветви и древесина не выбрасываются, а перерабатываются в щепу, которая используется для покрытия экотроп в парках городского округа.

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