Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 5 июня

Ни одного пожара не выявили в лесах Подмосковья 2 июня. В ближайшие дни в области спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 3 июня на большей части территории области установится четвертый класс пожарной опасности. При этом в Звенигородском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Московском учебно-опытном и Ступинском лесничествах будет третий класс, в Бородинском, Егорьевском, Подольском, а также в лесничестве «Русский лес» — второй.

Во вторник, 4 июня, специалисты спрогнозировали первый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья, однако в Звенигородском, Подольском, Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском лесничествах установится второй, а в Ступинском и Луховицком лесничествах — III класс, в Наро-Фоминском — четвертый.

В среду, 5 июня, на большей части области будет второй класс пожарной опасности, в Звенигородском, Подольском, Луховицком, Виноградовском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — третий, в Наро-Фоминском и Ступинском — четвертый.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».