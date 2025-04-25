Оперные певцы выступят на ежегодной акции «Библионочь-2025» в Лыткарине

Центральная библиотека распахнет свои двери 26 апреля, приглашая всех желающих на ежегодную Всероссийскую акцию «Библионочь-2025», ставшую уже традицией.Организаторы сообщили, что в этом году мероприятие пройдет под знаком любви к Родине и патриотизма, подарив гостям музыкальный вечер «С любовью к Отечеству».
Кульминацией вечера станет выступление солистов народного оперного театра «Родник». Как отметили представители артистов, они представят свои лучшие произведения, воспевающие любовь к родной земле, героизм и вечные ценности. Руководит коллективом заслуженный работник культуры Подмосковья Людмила Васильевна Олешкевич.
Музыкальный вечер начнется в 16:00 по адресу: улица Ленина, дом № 23. Вход на мероприятие свободный.
Все интересующие вопросы можно задать организаторам по телефону: 8 (495) 552-83-64.
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