Оперные певцы выступят на ежегодной акции «Библионочь-2025» в Лыткарине

Центральная библиотека распахнет свои двери 26 апреля, приглашая всех желающих на ежегодную Всероссийскую акцию «Библионочь-2025», ставшую уже традицией. Организаторы сообщили, что в этом году мероприятие пройдет под знаком любви к Родине и патриотизма, подарив гостям музыкальный вечер «С любовью к Отечеству».