Оперная студия ДК «Октябрь» завершила сезон концертом в Подольске
В Подольске оперная студия «Дольче Воче» Дворца культуры «Октябрь» закрыла творческий сезон камерным концертом. В программе вечера звучали сочинения Чайковского, Рахманинова, Танеева, Аренского, Верстовского, Даргомыжского, Форе, Делиба, Верди и Моцарта.
Солисты студии представили собственные трактовки известных произведений, а между номерами делились со зрителями фактами из жизни композиторов. За роялем — Татьяна Солодячок, руководитель студии — Дарья Вуйчик.
«Дольче Воче» — один из старейших коллективов Дворца культуры «Октябрь». В 2016 году его возглавила оперная певица, коренная подольчанка Дарья Вуйчик. Выпускница РАТИ-ГИТИС, лауреат международных конкурсов, она стажировалась в Италии, участвовала в проектах Фонда Елены Образцовой, а в 2018 году дебютировала в Бетховенском зале Большого театра.