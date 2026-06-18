Оперная студия ДК «Октябрь» завершила сезон концертом в Подольске

Солисты студии представили собственные трактовки известных произведений, а между номерами делились со зрителями фактами из жизни композиторов. За роялем — Татьяна Солодячок, руководитель студии — Дарья Вуйчик.

«Дольче Воче» — один из старейших коллективов Дворца культуры «Октябрь». В 2016 году его возглавила оперная певица, коренная подольчанка Дарья Вуйчик. Выпускница РАТИ-ГИТИС, лауреат международных конкурсов, она стажировалась в Италии, участвовала в проектах Фонда Елены Образцовой, а в 2018 году дебютировала в Бетховенском зале Большого театра.

