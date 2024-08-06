Оперная певица из Подольска стала лауреатом конкурса в Италии

Руководитель оперной студии «Дольче Вита» в Подольске Дарья Вуйчик стала серебряным призером международного конкурса «Витторио Бари» в Италии. Она выиграла денежный приз.

Конкурс прошел в Пало дель Колле Teatro в Vittorio Bari с 24 по 26 июля. В нем соревновались мужчины и женщины до 40 лет.

Обладатель первого места получил три тысячи евро, второго — две тысячи евро, третьего — тысячу евро.

Дарья Вуйчик училась у народного артиста России Герарда Васильева. Она проходила стажировку в Италии по технике пения бельканто.

Дарья — участница мастер-классов, которые проводили Мауро Тромбетта, Алессандро Сваб, Алессандро Биччи, Майкл Пол и другие. Ранее она становилась лауреатом ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье-2018».

Дарья Вуйчик также является идейным вдохновителем музыкального салона «Бельканто» Дворца культуры «Октябрь» в Подольске.

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