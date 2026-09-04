Операционный микроскоп поступил в больницу Богородского округа

Новое высокотехнологичное оборудование — операционный микроскоп для проведения нейрохирургических вмешательств — поступило в операционный блок стационара № 1 Ногинской больницы Богородского округа. Оснащение позволит повысить точность работы специалистов и расширить возможности оказания специализированной медицинской помощи пациентам.

Новое оборудование обеспечивает хирургам качественную визуализацию операционного поля и позволяет детально видеть анатомические структуры во время вмешательства. Это особенно важно при проведении нейрохирургических операций, где требуется высокая точность и максимально бережное отношение к окружающим тканям.

«Современный операционный микроскоп — это важный инструмент в работе нейрохирурга. Он позволяет получить многократное увеличение операционного поля, лучше визуализировать анатомические структуры и выполнять манипуляции с высокой точностью. Для специалистов это дополнительные возможности для проведения сложных вмешательств, а для пациентов — повышение качества и безопасности хирургической помощи», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Использование нового оборудования позволит врачам более точно ориентироваться в ходе операции, что имеет особое значение при работе с мелкими и глубоко расположенными структурами.

Обновление оснащения Ногинской больницы проводится в рамках развития современной медицинской инфраструктуры Московской области и способствует повышению доступности и качества специализированной помощи для жителей округа.