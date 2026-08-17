Операционные перинатального центра в Коломне оснастили российским оборудованием

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

В двух операционных Коломенского перинатального центра установили современное оборудование. Новые электрогидравлические столы уже используют специалисты гинекологического отделения и родового блока.

Универсальные столы позволяют быстро менять положение пациента в зависимости от вида медицинского вмешательства. Оборудование совместимо с хирургической и диагностической аппаратурой, что помогает врачам расширять возможности во время операций.

В перинатальном центре отметили, что столы российского производства разработаны с учетом специфики акушерского и гинекологического профилей. Электрогидравлический механизм обеспечивает точную настройку положения пациента, повышая комфорт и безопасность проведения процедур.

Новое оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».