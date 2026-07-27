Операционную сестру Видновского перинатального центра наградили

Свой профессиональный путь Мария Чернова начинала в кардиологическом отделении районной больницы, а спустя 10 лет перешла в учреждение родовспоможения. Сегодня специалист трудится в дневном стационаре женской консультации, где проводятся операции.

«Наша работа интересная и ответственная, потому что операционная медсестра является „правой рукой“ хирурга. Помогаем, ассистируем, используем современное оборудование. Нравится, когда пациенты уходят от нас с улыбками и говорят спасибо», — рассказала она.

В день рождения Марине Черновой вручили почетный знак главы «За личный вклад в развитие округа». Теплые слова поздравлений прозвучали не только от коллег, но и от бывших пациенток, которые до сих пор с благодарностью вспоминают ее участие и заботу.