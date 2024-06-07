Операцию по удалению опухоли головного мозга провели пациентке в Подольске

Врачи-нейрохирурги Подольской областной клинической больницы провели пациентке высокотехнологичную операцию по удалению опухоли мозга. Женщина поступила с эпилептическим приступом.

После проведенных диагностических исследований выяснилось, что в левой височной доле головного мозга у пациентки находится опухоль размером около 25 кубических сантиметров.

«Цель операции — максимально радикальное удаление образования и получение достаточного количества ткани опухоли для определения ее природы. Если выяснится, что это злокачественный процесс, то потребуется дальнейшее лечение у онколога», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский.

Он добавил, что наличие в больнице современного оборудования позволяет проводить подобные операции.

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