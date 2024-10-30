Операцию по удалению грыжи с помощью робота проведут в больнице Воскресенска

В Москве 1 и 2 ноября состоится VII Всероссийский съезд герниологов, посвященный теме «Научно-технический прогресс в практической герниологии». Это важное мероприятие соберет специалистов со всей страны, чтобы обсудить новейшие достижения в области хирургического лечения грыж.

Одним из ключевых событий съезда станет демонстрация роботизированной герниопластики вентральной грыжи, которая пройдет впервые в России. Операция будет транслироваться онлайн прямо из операционной стационара № 2 Воскресенской больницы. Руководить процедурой будет ведущий герниолог страны Владислав Бурдаков.

На следующий день, 2 ноября, Владислав Александрович выступит с очным докладом на съезде, делясь своим опытом и открытиями в области герниологии.

«Не перестаю удивляться высочайшему профессионализму наших врачей и развитию сферы здравоохранения округа в целом!», — отметил глава Воскресенска Алексей Малкин.

Это событие обещает стать значимым вкладом в развитие российской медицины и укрепление позиций отечественных хирургов на международной арене.

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