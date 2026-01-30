30 января 2026 01:14 Операция «Снег». В Калининце на расчистку дворов вышли 25 человек и два трактора В Калининце два трактора и 25 дворников вышли на уборку снега 0 0 0 Подмосковье

В Калининце каждый день убирают снег силами дворников и спецтехники, а вечером дополнительно выводят машины, чтобы быстро расчистить парковки. Об этом 360.ru сообщили в управляющей компании ЖКХ «Тамань».

По информации УК, на ежедневную уборку направили два больших трактора, небольшой погрузчик и 25 дворников. Вечером во двор дома 241 выехали еще один большой трактор и маленький погрузчик, к ним присоединились четыре дворника. Они оперативно расчистили парковку.

Перед уборкой компания заранее предупредила жителей, чтобы те освободили место для техники. «Когда люди видят сообщение и переставляют машины — техника делает свою работу быстро, а двор становится чистым», — сказала директор УК Елена Старынина.

По словам Старыниной, компания использует для оповещения жителей общие чаты Калининца и специальное приложение «Бурмистр». Через него отправляют сообщения по конкретным домам и просят жильцов временно убрать автомобили с парковок. УК также призвала жителей активнее подключаться к приложению, чтобы улучшить связь, а вместе с тем и работу коммунальщиков.