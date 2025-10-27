Операции по лечению тяжелой формы эндометриоза начали проводить в МОНИИАГ

Специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского впервые провели операции женщинам 33 и 34 лет с редкой формой эндометриоза. Заболевание поразило диафрагму и легкие пациенток.

Такая патология существенно усложняет жизнь женщин, поскольку пораженные участки периодически увеличиваются в размерах и сдавливают легкие. Это приводит к болям в подреберье, а также затруднению дыхания и одышке.

Врачи провели ультразвуковые исследования пациенткам, чтобы определить стадии заболевания.

«Для операции специалисты института выбрали лапароскопический доступ. В связи с необычной локализацией очагов заболевания в междисциплинарную бригаду гинекологов-хирургов вошли также торакальные хирурги», — пояснил директор института Роман Шмаков.

Осложнений во время вмешательств не возникло. Обеих пациенток выписали в удовлетворительном состоянии на третьи сутки после операции. Они смогут планировать беременность после завершения периода реабилитации и необходимого лечения.

По словам врачей, такие вмешательства уникальны, поскольку их проводят вне обычной зоны расположения очагов заболевания. Именно поэтому для их выполнения необходимо высокое мастерство хирургов.