Операторы «Стань мамой в Подмосковье» приняли 12 тысяч звонков из других регионов

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года обработал более 174 тысяч обращений. Будущие родители могут бесплатно узнать о работе родильных домов, необходимых документах и мерах поддержки семей с детьми, а также получить помощь в выборе медицинского учреждения. Об этом напомнили в региональном Минздраве.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, свыше 12,3 тысячи звонков поступили из других регионов. Чаще всего граждан интересовали подарочный набор для новорожденного и возможность родить ребенка по полису обязательного медицинского страхования.

Операторы принимают звонки ежедневно с 8:00 до 20:00. Дополнительную информацию о системе родовспоможения региона также можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

При рождении ребенка в Московской области родители могут выбрать одну из двух мер поддержки: выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить деньги или набор могут граждане России, если ребенок родился в регионе и его зарегистрировали в областном органе ЗАГС.