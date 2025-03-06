Операторы подмосковного кол-центра МФЦ ответили на 90 тысяч звонков с января

Операторы кол-центра подмосковного МФЦ приняли свыше 90 тысяч звонков с начала года. В среднем за сутки в службу поступало около двух тысяч обращений.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, многие звонки были связаны с готовностью документов по поданным заявлениям до прохождения службы по контракту.

Получить ответы по работе МФЦ можно по номеру 122, выбрав в голосовом меню «3».

Кроме того, в Подмосковье работает специальный Telegram-бот, с помощью которого можно уточнить данные о предварительной записи, узнать график работы отделений, а также получить консультацию.