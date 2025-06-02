Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 105 тысяч звонков с января

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 105 тысяч звонков с начала года. Операторы могут рассказать будущим мамам о системе родовспоможения в Подмосковье, помогут выбрать перинатальный центр, собрать необходимые документы в роддом и многое другое.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, вся необходимая информация также доступна на тематическом интернет-портале.

«Всего с начала года операторы контакт-центра приняли более 105 тысячи звонков, из них более 6,3 тысячи из других регионов России. Напомню, что родить в любом перинатальном центре Московской области вне зависимости от региона проживания можно по полису ОМС», — сказал он.

Жителям напомнили, что при рождении ребенка родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор со всем необходимым.