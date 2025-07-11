Операторы кол-центра МФЦ Подмосковья обработали более 320 тысяч звонков с января

С начала года операторы контакт-центра МФЦ Подмосковья приняли более 320 тысяч звонков. По телефону жители могут узнать об оказании различных госуслуг, записаться на прием или получить консультацию.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в едином контакт-центре можно узнать об оказании госуслуг, телефон и адрес отделений офиса, а также уточнить статус готовности документов, записаться на прием или отменить его.
Обратиться с вопросом по поводу работы МФЦ можно по номеру 122, выбрав в голосовом меню «3». Звонок бесплатный.
В Подмосковье также работает Telegram-бот МФЦ. С его помощью можно узнать о предварительной записи, уточнить график работы и получить консультацию.
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