Операторы горячей линии главврача Подмосковья приняли 362 тысячи вызовов за год

С начала года на горячую линию главного врача Подмосковья поступило более 362 тысяч звонков. Жители смогли задать волнующие вопросы, узнать о работе медучреждения или оставить отзыв.

Как рассказали в региональном Минздраве, горячая линия помогает получать отклик от пациентов, чтобы улучшить работу медучреждений.

«Благодаря работе „горячей линии“ главного врача, мы можем получать отклик пациентов напрямую, а значит при необходимости оперативнее принимать организационные решения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер медучреждения, который можно узнать на сайте организации.

Горячая линия работает по будням с 09:00 до 18:00.