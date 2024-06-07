Оператор МСК-НТ зафиксировал рост объема отходов на 15% в Подмосковье

Фото: Министерство ЖКХ МО

Региональный оператор МСК-НТ сообщил о росте объема отходов на 15% с начала дачного сезона. Такая динамика вызвана и участившимися случаями нарушений правил складирования, в том числе за счет «серых перевозчиков».

Регоператор вывез за три месяца с контейнерных площадок Чеховского кластера около 90 тысяч кубов сверхнормативных несанкционированных навалов. Большая их часть находилась в Подольске, остальные — в Серпухове и Чехове.

Отмечается, что навалы нельзя загружать в обычный мусоровоз. Для оперативного вывоза свалок балансодержателю площадки необходимо подать соответствующую заявку. Только после этого регоператор организует вывоз мусора специальной техникой.

Ежедневно компания обеспечивает вывоз нормативного объема отходов из баков в местах сбора ТКО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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