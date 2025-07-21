Оператор из Серпухова снял фильм о бронепробеге «Дорога Мужества»

С 8 по 14 июля 2025 года Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество» провела седьмой бронепробег под названием «Дорога Мужества», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Колонна из демилитаризованной военной техники прошла более 1590 километров по маршруту Москва — Ржев — Великие Луки — Псков — Великий Новгород — Валдай — Тверь.
В составе колонны находились восстановленные образцы советской армии, включая БТР‑40, БРДМ‑1, «Катюшу», БРДМ‑2 и другие машины, а также армейские автомобили. Безопасность движения обеспечивали военнослужащие Росгвардии.
В каждом населенном пункте участники бронепробега встречались с жителями, рассказывали об истории боёв и военной техники, а также возлагали цветы к памятникам героям.
Оператор телеканала ОТВ-Серпухов Владимир Логачев стал участником мероприятия и создал документальный фильм о бронепробеге. За свою работу он был награжден благодарственным письмом и памятной медалью от Военно-технического общества.
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