Оператор из Серпухова снял фильм о бронепробеге «Дорога Мужества»

С 8 по 14 июля 2025 года Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество» провела седьмой бронепробег под названием «Дорога Мужества», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Колонна из демилитаризованной военной техники прошла более 1590 километров по маршруту Москва — Ржев — Великие Луки — Псков — Великий Новгород — Валдай — Тверь.

В составе колонны находились восстановленные образцы советской армии, включая БТР‑40, БРДМ‑1, «Катюшу», БРДМ‑2 и другие машины, а также армейские автомобили. Безопасность движения обеспечивали военнослужащие Росгвардии.

В каждом населенном пункте участники бронепробега встречались с жителями, рассказывали об истории боёв и военной техники, а также возлагали цветы к памятникам героям.