Оперативный штаб по устранению последствий непогоды заработал в Химках

В Химках оперативный штаб открыли утром 2 мая. В него вошли представители профильных служб, а руководителем стала глава города Елена Землякова.

В штабе собирают обращения граждан и мониторят информацию со всех территориальных управлений. На основе этих данных составляется план работ, который обновляют ежечасно.

В устранении последствий задействованы сотрудники «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, МЧС, Химспаса, Россетей, Мособлэнерго, «Светогора» и «Светосервиса». На данный момент отработано 132 адреса из 219, где есть поваленные деревья. Работы продолжаются.

Для жителей открыта горячая линия в администрации — 8 (495)-793-01-01; «ТСК Мосэнерго» — 8 495 225-14-33. Обращения также принимают в территориальных округах: Новогорск-Планерная — 8 (985) 634-67-97; Левобережный — 8 (985) 439-18-20; Клязьма-Старбеево — 8 (985) 634-75-39; Луневское — 8 (985) 634-73-93; Сходня-Фирсановка — 8 (985) 634-43-91; Кутузовское — 8 (985) 634-45-08; Подрезково — 8 (985) 634-47-62.