Оперативный штаб будет работать в новогодние праздники в Лобне

Глава муниципалитета Анна Кротова провела еженедельное заседание с управляющими компаниями. На нем обсудили вопросы работы специалистов газовой службы и уборку снега и наледи в городе.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации во время новогодних праздников был создан штаб и назначены дежурные.

Работы по внутридомовому обслуживанию газового оборудования провели уже в 82% квартир горожан. В оставшиеся специалисты пока попасть не могут. Представители управляющих компаний разъясняют жителям необходимость обследования газового оборудования.Сотрудники газовой службы будут дежурить уже с 4 января, а с 7 января начнут работать в обычном режиме.

Участники заседания также проработали обращения жителей Лобни, касающиеся уборки снега и наледи. «Отдельно прошли по адресам, от которых поступало больше всего жалоб. Работы по очистке территорий и обработке противогололедными материалами будут усилены», — заявила Анна Кротова.