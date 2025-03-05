Оперативное совещание по вопросам газоснабжения прошло в Серпухове

На еженедельном оперативном совещании в администрации Серпухова обсудили ключевые вопросы недели. Основное внимание уделили проблемам газоснабжения многоквартирных домов, организации школьного питания и подготовке к празднованию Международного женского дня.

На данный момент без газа остаются шесть многоквартирных домов. На прошлой неделе удалось подключить газ в одном из домов на 10 квартир. Сложная ситуация сохраняется на улице Крюкова, 11 и Дзержинского, 42. Для решения проблемы АО «Мособлгаз» поручено разработать проект устройства вентканалов на фасадах домов.

Управляющие компании уже направили заявки в АО «Мособлэнерго» на увеличение мощности для перехода на использование электроплит.

«Взял ситуацию под личный контроль», — отметил глава округа Алексей Шимко.

Организация питания в школах остаётся приоритетной задачей. Все образовательные учреждения обеспечены горячим питанием, а система контроля качества продуктов налажена. Ученики 1-4 классов получают бесплатное питание: завтраки для первой смены и полдники для второй. Программа охватывает детей из многодетных семей, участников СВО, ребят с ограниченными возможностями здоровья и других льготных категорий.

С начала учебного года в проекте «Родительский контроль» приняли участие 1446 родителей, которые могут записаться через портал «Моя школа».

Также продолжается модернизация пищеблоков и столовых: в этом году обновление оборудования запланировано в школах № 1, 2, 6, 9, 17 в рамках программы капитального ремонта.

Все вопросы находятся под контролем руководства округа, а работа по обозначенным направлениям продолжается.