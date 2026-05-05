Оперативное совещание по работе МФЦ провели в Серпухове

В округе работают три офиса территориального управления «МосОблЕИРЦ». В 2025 году начисления по ЖКУ и электроэнергии вели по 254 945 лицевым счетам. По итогам года управление заняло третье место в областном рейтинге среди территориальных подразделений компании по качеству обслуживания, собираемости платежей и развитию коммерческих сервисов. Один из ключевых трендов — переход на электронные платежные документы. В Серпухове их получают около 40 процентов жителей. Перейти на электронную квитанцию можно через портал «Госуслуги» или при личном обращении в офис.

В городском округе работают один основной офис МФЦ, три дополнительных и одно территориальное подразделение в поселке Большевик. Всего открыто 48 окон приема. В 2025 году в центр обратились 294 186 человек. МФЦ оказывает 356 услуг. Среди значимых нововведений — комплексное сопровождение участников СВО и членов их семей (за 2025 год принято 538 обращений), выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей в приложение «Госключ» (1912 обращений), цифровой сервис для посещения футбольных матчей «Карта болельщика» (780 обращений). Сотрудники МФЦ также обучают пенсионеров компьютерной грамотности, предупреждают жителей о схемах мошенников и вручают школьникам первые паспорта.

Текущая неделя посвящена празднованию 81-й годовщины Победы. 8 мая в 11:00 у Соборной горы проведут акцию «Синий платочек», 9 мая в парках Серпухова, Пущино и Протвино состоятся праздничные концерты.