Оперативная реакция на вызовы. Воробьев рассказал о важности соцопросов для развития Подмосковья

Оценка жителями работы властей Подмосковья — важнейший показатель, который в регионе стремятся постоянно повышать. О том, почему так важны социологические опросы, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Вы знаете, что и по указам президента нашим ориентиром является оценка жителями всех процессов, которые происходят в регионе. От того, как проводятся мероприятия, как реализуются программы, мы видим изменения», — пояснил Андрей Воробьев.

Опросы позволяют видеть динамику по каждому направлению и оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Наша задача — оперативно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в каждой сфере.

На еженедельном совещании глава региона сфокусировался на оценке работы муниципальных команд. По его словам, чтобы общие показатели росли, важно регулярно отслеживать динамику.

Основное внимание уделили итогам опросов за 2025 год и показателю «Доверие к власти». По области он составил 57,95%.

Губернатор отметил муниципалитеты, которые уже пять лет подряд демонстрируют уверенный рост и сейчас имеют результат от 70 до 90%. Это Истра, Лосино-Петровский и Щелково.

Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов, где показатели необходимо повысить, вместе с профильными министерствами проработать наиболее важные темы. По его словам, работы необходимо провести в формате выездных администраций.

Важнейшим направлением работы остается забота об участниках спецоперации и их родственниках. Ранее президент России Владимир Путин поручил контролировать вопросы, касающиеся выплат, юридической и другой помощи защитникам.

Губернатор поручил изучить, удовлетворены ли бойцы и их семьи полученной поддержкой, а также адресно отработать особенно важные заявки. По его словам, необходимо слышать людей, помогать ветеранам в процессе адаптации и активно подключаться к решению вопросов.