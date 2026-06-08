Опекуны Подмосковья подали еще 15 тысяч отчетов об имуществе подопечных онлайн

Подать отчет об имуществе подопечного в Подмосковье можно онлайн. С начала года на сайт госуслуг региона поступило почти 15 тысяч таких заявок.

Сервис «Отчет опекуна (попечителя)» размещен в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Чтобы подать заявку, следует пройти авторизацию через ЕСИА, заполнить электронную форму, а также прикрепить необходимые документы.

В отчете должны содержаться сведения о хранении, использовании имущества подопечного, а также данные об управлении имуществом, доходах и расходах, которые производились за его счет.

Документ необходимо подавать до 1 февраля года, следующего за отчетным. Если опекуна освобождают от обязанностей, отчет следует предоставить в течение трех дней.

В бесплатную услугу внедрили умный сервис, который автоматически загружает в заявление сведения о несовершеннолетнем ребенке. Сумма его доходов при этом заполняется автоматически.