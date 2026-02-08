Опекуны несовершеннолетних смогут подать отчет онлайн в Московской области

На региональном портале госуслуг Московской области появилась возможность для опекунов несовершеннолетних подать ежегодный отчет об имуществе онлайн. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее такая возможность была предоставлена опекунам и попечителям совершеннолетних лиц. В 2025 году через региональный портал было подано около 1,5 тысяч электронных отчетов.

Услуга доступна на сайте в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы.

Опекуны и попечители обязаны ежегодно сдавать отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом. Отчет необходимо подавать до 1 февраля года, следующего за отчетным. Например, за 2025 год нужно отчитаться не позднее 1 февраля 2026 года. Также отчет об имуществе необходимо предоставить в течение трех дней в случае освобождения опекуна от его обязанностей.

Подробности можно найти на сайте [регионального портала госуслуг](https://uslugi.mosreg.ru/services/23081).