Опека Подмосковья обеспечит защиту брошенной в аэропорту Антальи девочки

Из турецкой тюрьмы вышла 18-летняя жительница Подмосковья Екатерина Бурнашкина, которая ранее оставила новорожденную дочь в аэропорту Антальи. Женщина заявила о намерении вернуть ребенка.

Ранее девочку по имени Николь привезли в Россию, и по распоряжению главы Подмосковья Андрея Воробьева временно поместили в семью в Павловском Посаде. Сейчас ее воспитывает 49-летняя Марина Макарова — опытная приемная мать. Ребенок находится в безопасной и теплой атмосфере.

В Подмосковье уделяют особое внимание детям, которые попали в сложную ситуацию.

Органы опеки Богородского округа ранее подали иск о лишении биологической матери родительских прав. Первое заседание суда назначено на 20 августа.

«Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке», — подчеркнула Людмила Болатаева.

Если иск будет удовлетворен, девочку поместят в постоянную приемную семью.

Напомним, в Подмосковье больше нет детских домов — 98,5% сирот воспитывают приемные родители, а остальные живут в семейных центрах.

Для временного размещения детей работают 500 ресурсных семей, которые прошли специальное обучение. Они получают ежемесячные выплаты от 18 до 23 тысяч рублей в зависимости от возраста ребенка.

Кроме того, сиротам в регионе положено ежегодное пособие в размере 47,5 тысячи рублей, бесплатный проезд, а студентам начисляют губернаторскую стипендию.