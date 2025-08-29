Опека Подмосковья обеспечила психологическую помощь детям в кризисных семьях

Сотрудники службы опеки Подмосковья делают главный акцент на том, чтобы дети оставались в родных семьях. Специалисты работают так, чтобы даже в кризисной ситуации ребенок не терял связи с близкими, и в 90% случаев это удается.

Необходимость вмешательства органов опеки чаще всего связана с тем, что дети остаются без присмотра или оказываются в небезопасных условиях. Более половины таких случаев происходят из-за вредных привычек родителей.

Другие ситуации возникают, когда взрослые уходят и не сообщают, где находятся, либо попадают под арест или вынуждены проходить экстренное лечение в стационаре.

«Пока родители получают помощь специалистов или идет поиск родственников, дети временно воспитываются в гостевой семье. Такой подход позволяет не только минимизировать травмы для ребенка, но и укрепить саму семью», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Перед тем как временно отправить ребенка на воспитание, сотрудники социальной службы обязательно проверяют, есть ли родственники или близкие, которые готовы взять ответственность на себя.

В Министерстве социального развития региона объяснили, что в «гостевых» семьях приемные родители имеют успешный опыт воспитания сирот не менее трех после прохождения дополнительного обучения.

Ребенок попадает туда по собственному желанию и может находиться не более полугода. Пребывание в семье оформляют как предварительную опеку.

При этом работа с родителями не прекращается. Специалисты помогают им выйти из кризиса, оценивают ресурсы семьи, обсуждают возможные риски, составляют совместный план действий, определяют сроки и создают все необходимые условия для возвращения ребенка домой. На всех этапах рядом остается психолог.

Помощь получают и сами дети. Особое внимание их эмоциональному состоянию, помогают справляться с тревогами и обязательно оставляют возможность для встреч с мамой и папой.

Нередко приемные родители, имеющие большой опыт, становятся наставниками для биологических родителей.