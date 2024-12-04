Опасные участки дорог обработали ото льда в Подмосковье

Ночью в Московской области местами прошел небольшой снег, в связи с этим дорожные службы обработали ото льда две тысячи километров опасных участков дорог. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

В работах задействовали более 270 комбинированных машин.

Дорожники ведут круглосуточный мониторинг ситуации и принимают необходимые меры для обеспечения безопасного проезда. В первую очередь работы проводятся на трассах с высокоинтенсивным движением и опасных участках дорог — путепроводах, мостах, съездах.

Синоптики сообщают, что в среду в области местами пройдет мокрый снег, к вечеру температура снизится до -3 градусов. Возможна гололедица.