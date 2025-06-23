Опасные тропы вблизи ж/д путей ликвидировали в Пушкино

В Пушкино ликвидировали два несанкционированных выхода к железной дороге на перегоне «Заветы Ильича — Правда». Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, в регионе продолжается систематическая работа по выявлению и устранению «опасных троп», которые могут привести к трагедиям.
Чтобы повысить безопасность на железной дороге, в Московской области строят и обновляют пешеходные переходы, устанавливают камеры наблюдения, ликвидируют стихийные подходы к путям и организуют специальные дежурства.
Жителям и гостям региона напоминают: переходить железную дорогу можно только в разрешенных местах. Ведомство также рекомендует во время перехода снимать наушники и не отвлекаться на телефон.
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