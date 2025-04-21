Опалубку под фундамент соорудили на строящемся пешеходном переходе в Одинцове

В Одинцове продолжается строительство двух надземных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Специалисты уже соорудили опалубку под фундамент.

Сейчас на стройплощадке работают десять человек и две машины спецтехники. Уже завершили обустройство фундамента перехода на участке между станциями Московского центрального диаметра-1 «Немчиновка» и «Сколково», там также подготовили подлестничный сход для установки опоры. Специалисты занимаются сборкой металлоконструкций со стороны Минского шоссе.

Что касается второго сооружения для пешеходов, которое расположено между улицами Баковской и Вокзальной, здесь продолжаются работы по перекладке коммуникаций. Там также устанавливают сваи для опор и башен-сходов, что является важным этапом строительства.

Новые надземные пешеходные переходы будут современными и удобными: их остеклят, оборудуют лифтами для жителей с ограниченными возможностями. Помимо этого, там предусмотрели антивандальное остекление, которое обеспечит дополнительную безопасность. Переходы оборудуют внутренней и архитектурной подсветками, что сделает сооружения более привлекательными в вечернее время.

Работы на обеих стройплощадках проходят по установленному графику. Их планируют завершить до конца 2025 года.