ООО «Туюкан» из Лыткарино расширяет рынок творческих материалов

Компания ООО «Туюкан», расположенная в городском округе Лыткарино, укрепляет свои позиции лидера среди производителей творческих материалов. География ее поставок охватывает всю территорию Российской Федерации. Начинается рынок сбыта с Москвы, после чего продукция поступает во все регионы через дилеров и крупные торговые сети.

Предприятие было основано в 2002 году как небольшая мастерская. Сейчас это производство с салонами в Москве и штатом из 45 человек. Материалы компании используют профессиональные художники, а их произведения выставляются в музеях по всей России.

Ассортимент продукции ООО «Туюкан» превышает 100 позиций. Среди них — холсты на подрамниках из льна, хлопка и смешанных волокон, деревянные планшеты, рамы, мольберты. Предприятие выпускает 7000 холстов, 5000 планшетов и 5000 рам ежемесячно.

Для производства используются только отечественные материалы. Несмотря на трудности, вызванные необходимостью замены иностранного оборудования, компания перешла на китайские станки с лазерной ЧПУ вместо европейских и американских.

В планах у предприятия — сохранить ритм производства, расширить долю рынка и удержать стабильный спрос на свою продукцию.