ООО «Смарт» успешно заменяет европейские фирмы на российском рынке

В городе Ступино на улице Промышленной, владение 10, находится предприятие ООО «Смарт». Эта компания производит промышленное оборудование и успешно конкурирует с фирмами из Германии, Италии и Франции. ООО «Смарт» разрабатывает конструкторские решения для пищевых, химических и машиностроительных предприятий по всей России.

Как поясняет учредитель ООО «Смарт» Юрий Сесоров, компания представляет собой опытно-конструкторское бюро с собственной производственной базой. Здесь проектируют и разрабатывают оборудование под задачи заказчика, изготавливают его «под ключ», создают системы автоматизации и программное обеспечение, проводят отладку и при необходимости осуществляют шефмонтаж.

Все производство размещается на заводе в черте города Ступино. Создание оборудования начинается с заготовок из углеродистой или нержавеющей стали, которые обрабатывают на станках лазерной и гидроабразивной резки. Затем детали сваривают, окрашивают и приступают к финальной сборке. На этом этапе будущий станок или установка оснащаются компонентами автоматизации и проходят комплексную отладку.

На предприятии трудятся 60 специалистов разных профилей: слесари, сварщики, инженеры, программисты и станочники. В основном это жители Ступина, однако есть несколько сотрудников из соседней Каширы.