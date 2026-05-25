ООО «Бронницкий» завершает посев кукурузы на корм скоту

Сельхозпредприятие ООО «Бронницкий» приближается к завершению посева кукурузы на корм крупному рогатому скоту. Общая площадь кормовой базы составляет 1300 гектаров, из которых 350 отведены под кукурузу на силос. Этого объема достаточно для полного обеспечения собственными кормами всех животных хозяйства.

Главный агроном Юрий Коботов сообщил, что работы находятся на последней стадии. Два агрегата заняты подготовкой почвы, а один — непосредственно посевом. После посева поля обязательно прикатывают, чтобы обеспечить равномерные всходы и стимулировать рост сорняков для последующей обработки гербицидами.

При посеве в почву вносятся азот, фосфор и калий, а после всходов проводится подкормка аммиачной селитрой. Такой подход позволяет добиться стабильной урожайности не менее 300 центнеров с гектара, а в отдельные сезоны — до 400 центнеров.

В этом году аграрии решили испытать новые гибриды кукурузы — «Машук» и «КС 170». Если результаты окажутся удачными, эти гибриды будут введены в севооборот.

Завершив посев и прикатывание, ООО «Бронницкий» приступит к подкормке по всходам и обработке гербицидами. Тщательное соблюдение технологических процессов дает возможность получить повышенную урожайность и качество кормов, что, в свою очередь, способствует стабильным надоям и укреплению экономики хозяйства.