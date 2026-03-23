ООО «Бронницкий» расширяет производство и увеличивает поголовье скота

ООО «Бронницкий», которое находится в Раменском округе в деревне Тяжино, продолжает развивать направление по выращиванию бычков. Предприятие, специализирующееся на молочном животноводстве, с конца 2024 года добавило новый вид деятельности: теперь здесь доращивают бычков до полутора лет и сдают их на мясокомбинат.

С осени прошлого года отгрузки скота стали регулярными. Ежемесячно предприятие отправляет 15–20 голов, а в перспективе планирует выйти на 25, что составляет около 10 тонн живого веса. Бычки относятся к черно-пестрой голштинизированной породе и питаются исключительно натуральными кормами — без антибиотиков и гормонов. Все поголовье проходит обязательные ветеринарные исследования и вакцинации.

Год назад на ферме в Тяжино было около 100 голов, а сегодня эта цифра приближается к тремстам. Основную часть составляют быки на откорме. Расширение производства потребовало реконструкции фермы и создало новые рабочие места. Сейчас в ООО «Бронницкий» трудится порядка 85 человек, и штат продолжает расти.

Генеральный директор Вячеслав Козлов считает проект по откорму быков перспективным и отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.