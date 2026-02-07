ООН призывает отметить Международный день чистой энергии

Сегодня, 26 января, отмечается Международный день чистой энергии, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в августе 2023 года. Цель этой даты — привлечь внимание к проблеме парниковых газов и возможностям использования возобновляемых источников энергии.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Проблема выбросов парниковых газов для Подмосковья актуальна. Не так давно наши специалисты провели инвентаризацию таких выбросов и установили, что до 2021 года в регионе наблюдался спад выбросов, однако затем эмиссия вновь начала возрастать».

Это связано с ростом темпов экономического развития, появлением новых производств и увеличением количества автотранспорта. В связи с этим особое внимание уделяется сокращению эмиссии и развитию альтернативной энергетики. В Подмосковье уже есть опыт работы электростанций на биогазе, который следует тиражировать и развивать.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске при участии Минэкологии создан карбоновый полигон. Там проводятся мониторинговые измерения потоков парниковых газов и разрабатываются низкоуглеродные стратегии природопользования.

Несмотря на доминирование угля, нефти и газа, на которые сегодня приходится почти 90% глобальных выбросов CO₂, возобновляемые источники энергии уже обеспечивают около 29% мировой выработки электроэнергии. В России по итогам 2025 года общий прирост мощностей таких источников составил около 677 мегаватт.