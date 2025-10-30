Онлайн‑сервис бронирования пространств в парках заработал в Подмосковье

На региональном портале «Парки Подмосковья» заработал онлайн‑сервис бронирования парковых пространств. Жители смогут зарезервировать спортивные площадки, павильоны, сцены, места в коворкингах и другие места, сообщили в Министерстве госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Для бронирования пространства нужно воспользоваться порталом «Парки Подмосковья». В разделе «Пространства» следует выбрать подходящую площадку, дату и время, указать персональные данные и дополнительную информацию. Отслеживать статус бронирования можно в личном кабинете. Если указанной информации будет недостаточно, то с заявителем свяжутся по контактным данным, указанным в форме.