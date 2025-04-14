Онлайн-запись в школу вошла в топ госуслуг Подмосковья за неделю

На прошлой неделе одной из самых популярных услуг на региональном портале стала «Запись в школу» — ей воспользовались более 5,4 тысячи раз. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

На первом месте по числу обращений — «Выписка из домовой книги». За неделю жители области подали свыше 17 тысяч заявлений. Также в топ вошли выдача и замена социальных карт жителя области — 8,3 тысячи заявлений, запись в кружки и секции — 4,1 тысячи, а также присвоение адреса — 3,6 тысячи заявлений.

Всего на региональном портале можно оформить более 390 услуг. Большинство из них также доступны через приложение «Добродел» — для этого нужна подтвержденная учетная запись в системе ЕСИА.