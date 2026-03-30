Онлайн-запись в школу вошла в рейтинг госуслуг недели в Подмосковье

Жители Подмосковья воспользовались госуслугой по записи в школу более 15,3 тысячи раз за неделю. Сервис стал одним из самым популярных на региональном портале.

Как рассказали в Мингосупрваления Подмосковья, за неделю жители подали более 19,1 тысячи онлайн-заявок на выписку из домовой книги, 9,2 тысячи — на выдачу и замену социальных карт, 5,7 тысячи — на запись в кружки и секции, 4.6 тысячи — на присвоение адреса.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и предпринимателей. Получить их также можно в мобильно приложении «Добродел». Для этого нужно подтвержденная учетная запись ЕСИА.