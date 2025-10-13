Онлайн-запись в кружки возглавила рейтинг популярных госуслуг в Подмосковье

За неделю жители Подмосковье подали более 38 тысяч онлайн-заявок на запись детей в кружки и секции . Госуслуга вошла в топ самых популярных на региональном портале.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, жители также подали более 19 тысяч заявок на выписки из домовой книги, 11,6 тысячи — на выдачу и замену социальных карт, 10 тысяч — на обслуживание «Стрелки» и около четырех тысяч на присвоение адреса.

Всего на региональном портале доступно порядка 400 госуслуг для жителей и предпринимателей. Получить их также можно в мобильном приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА.