Онлайн-запись в кружки и секции Подмосковья использовали 67 тысяч жителей с января

За неделю жители Подмосковья подали 67,5 тысячи заявлений на запись детей в кружки и секции на «Госуслугах». Сервис стал самым популярным на портале.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, записать ребенка в кружки и секции онлайн можно на региональном портале с помощью ЕСИА. Для этого необходимо заполнить форму заявления и приложить сканы документов.

«Сервис позволяет одновременно подать заявки сразу в несколько кружков и секций. После этого необходимо дождаться ответа в личном кабинете», — добавили в министерстве.

В топ самых востребованных услуг также вошли обслуживание карт «Стрелка», выписка из домовой книги, запись в школу и выдача соцкарт.

Всего на портале доступно свыше 380 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».