Онлайн-запись в детские сады стала популярной услугой в Подмосковье

За прошедшую неделю онлайн-запись детей в дошкольные учреждения вошла в число наиболее востребованных услуг на региональном портале госуслуг. Более 2,7 тысяч раз воспользовались этой возможностью, как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Среди прочих услуг лидирует «Выписка из домовой книги», на которую жители Подмосковья подали свыше 16,3 тысяч онлайн-заявлений. На втором месте по популярности оказалась «Запись в кружки и секции» с более чем 10,8 тысяч заявлений. Также в рейтинге госуслуг отмечены выдача и замена социальных карт жителя Московской области (свыше 8,4 тысяч заявок) и присвоение адреса (более 4,4 тысяч заявлений).

Напоминаем, что на региональном портале госуслуг доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Воспользоваться ими можно и в мобильном приложении «Добродел», но для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.