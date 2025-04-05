Онлайн-запись первоклассников в школы открылась в Чехове

Родители будущих первоклассников смогут подать заявление на зачисление в школу, не посещая образовательное учреждение. В Чехове открыли онлайн-запись через портал Госуслуг.

Этой возможностью уже воспользовалась Марина Гужикова из Чехова.

«Функция эта удобна в первую очередь тем, что все документы уже есть в Госуслугах. Удобнее было бы, если бы родительские собрания были в онлайн-формате, потому что не все всегда успевают на собрания», — сказала мама будущего первоклассника Марина Гужикова.

Отметим, на территории Московской области такая услуга стала доступна с 2022 года.

«Удобство записи состоит в том, что родитель может в любой точке и на любой территории, зная, что ребеночек закреплен за территорией, подать заявление и быть спокойным, что 1 сентября он пойдет в школу по месту жительства», — уточнила директора школы № 3 Екатерина Пыхтина.

Запись в первый класс будет проводиться для льготников и детей, проживающих на территории закрепленной за школой, до 30 июня. Узнать о том, к какой школе относится дом, можно на сайте управления образования администрации Чехова. Для всех остальных запись в первые классы откроется с 6 июля по 5 сентября.