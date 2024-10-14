Онлайн-встречи с акушерами МОНИИАГ начнут проводить с 15 октября
Будущие мамы Подмосковья смогут задать вопросы специалистам МОНИИАГ в режиме онлайн. В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили о старте новой программы, которая позволит получить всю необходимую информацию о родах без посещения института.
По просьбам жительниц Подмосковья МОНИИАГ запустит серию онлайн-встреч с акушерами, хирургами, неонатологами. Первая пройдет уже 15 октября.
«Беременным женщинам, особенно на последних месяцах, не всегда бывает просто совершить дальнюю поездку. Особенно важно дать возможность регулярного общения с врачами тем, у кого есть сложности с протеканием беременности. Теперь получить разъяснения ведущих специалистов будущим мамам станет намного проще», — отметил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
Встречи будут проходить дважды в неделю в рамках эфира официального Telegram-канала «МОНИИАГ — пациентам».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Благодаря открытию новых учреждений и программ поддержки врачей, в области удалось добиться заметных результатов.
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