Онлайн-возврат льготных путевок заработал в Подмосковье

Жители Подмосковья могут оформить на региональном портале возврат льготной санаторно-курортной путевки, если отказаться от нее по уважительной причине. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления области.

При подаче электронного заявления можно сразу приложить документ, подтверждающий причину отказа. Система также автоматически проверяет наличие постоянной регистрации в Подмосковье и соответствие возраста предпенсионера установленным требованиям. Если данные не совпадут, пользователь увидит соответствующее уведомление.

Бесплатное санаторно-курортное лечение в Подмосковье доступно федеральным и региональным льготникам. Путевки предоставляют при наличии медицинских показаний в санатории на территории России в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

Услуга «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье».

Если дважды отказаться от путевки без уважительной причины, заявителя исключат из очереди.